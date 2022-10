Mais de 190 mil bolsas estão sendo ofertadas - Reprodução/Agência Brasil

Mais de 190 mil bolsas estão sendo ofertadasReprodução/Agência Brasil

Publicado 03/10/2022 14:39 | Atualizado 03/10/2022 15:03

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira, 3, o resultado da lista de espera de pré-selecionados para o Programa Universidade Para Todos (ProUni). Para conferir, basta acessar a listagem no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clicar na aba do programa

De acordo com o cronograma divulgado pelo MEC, os candidatos que estiverem na lista devem comparecer presencialmente nas universidades escolhidas para entregar a documentação até sexta-feira, 7.

As classificações ocorrem de acordo com as opções de curso, notas obtidas no Enem, e modalidade de concorrência. Mais de 190 mil bolsas estão sendo ofertadas na edição deste ano.

Como funciona

O ProUni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha participado das edições de 2020 ou 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tenha tirado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das matérias.

O estudante também não pode ter zerado a redação, e nem participado do Enem como treineiro. Caso o aluno tenha feito as duas edições da prova, será considerada a com a melhor média de notas. Os candidatos que desejarem concorrer à bolsa integral devem comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita.

No caso da bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos per capita. Professores da rede pública de ensino também podem concorrer para cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do profissional de educação básica. Nesse caso, o limite de renda exigido aos outros candidatos não se aplica.