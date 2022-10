Criança tinha apenas 2 meses - Reprodução/Redes Sociais

Criança tinha apenas 2 mesesReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/10/2022 10:44 | Atualizado 04/10/2022 11:24

Um bebe de apenas 2 meses morreu após ser atingido por um celular. O pai da criança é suspeito de arremessar o aparelho contra a esposa durante uma discussão, mas mas teria acertado o filho. A criança ficou internada, mas veio a óbito no sábado, 1º. O caso aconteceu em Valparaíso, em Goiás.

A Polícia Civil informou que como não houve flagrante. No entanto, o acusado não foi preso, prestou depoimento espontaneamente e liberado. A mulher contou que o relacionamento do casal estava abalado. Ela teria desenvolvido depressão pós-parto e evitava conflitos com o marido.



Na madrugada da última quinta-feira (29), os dois tiveram uma discussão. O homem pegou o celular da esposa. Apó ler mensagens das quais não teria gostado, arremessou o aparelho em direção à mulher. No entanto, como a criança estava ao lado, acabou sendo atingida, tendo ferimentos na cabeça.



A delegada Samya Barros, responsável pelo caso, afirmou que o pai pode ser indiciado por lesão corporal seguida de morte, uma vez que ele prestou socorro à criança, levando-a ao hospital. Porém, o caso só será definido após necropsia no bebê. Ainda há suspeita de que se trate de lesões culposas, quando não há intenção de machucar.