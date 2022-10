Beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição via aplicativo - Divulgação / Agência Senado

Beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição via aplicativoDivulgação / Agência Senado

Publicado 04/10/2022 17:50

A presidente da Caixa, Daniella Marques, ao lado do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, anunciou nesta terça-feira (4) em uma coletiva de imprensa que o governo federal incluiu cerca de 520 mil pessoas na lista de beneficiários do Auxílio Brasil no mês de outubro. Com essa medida, o programa vai atender cerca de 21,1 milhões de famílias.

Na segunda-feira (2), um dia depois dos resultados do 1º turno, o governo federal adiantou em duas semanas o pagamento do auxílio no mês de outubro. Os saques, que estavam previstos para iniciarem no dia 18, começam a ser feitos no dia 11 e vão até 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno da disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em setembro, 2,2 milhões de famílias foram incluídas no programa. Antes dos resultados das eleições presidenciais, o governo já tinha planos para incluir mais famílias no Auxílio Brasil. A proposta de emenda constitucional que previa o aumento do programa foi aprovada em julho. O governo já confirmou o pagamento do 13º do auxílio para mães e chefes de famílias para 2023, mas o pagamento integral dos R$ 600 não está previsto no orçamento.