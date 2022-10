Polícia investiga se mulher forjou a própria morte para receber dinheiro do seguro - Reprodução

Publicado 04/10/2022 18:48 | Atualizado 04/10/2022 18:56

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga se a empresária Jackeline de Oliveira Minguette, que desapareceu misteriosamente em 20 de setembro em Barueri, na Grande São Paulo, forjou a própria morte para receber R$ 1 milhão de um seguro.

Segundo informações da corporação, Jackeline foi flagrada atravessando a avenida em frente ao apartamento onde morava antes de sumir. A outra hipótese investigada é se ela teria sido vítima de uma emboscada. As informações foram reveladas pelo programa Cidade Alerta, da TVRecord.

Ainda segundo a polícia, antes de desaparecer, Jackeline deixou os três filhos com a sogra e não disse para onde iria. Um dia depois do desaparecimento da esposa, Osvaldo Felix e a mãe dela, Madalena Maria de Oliveira, se mudaram com as crianças para Boituva, no interior de São Paulo. Tal fato alimentou a possibilidade de fraude no sumiço da empresária.

Jackeline e Osvaldo são proprietários de uma empresa do ramo da construção civil e estariam atolados em dívidas. Cães farejadores estão sendo usados nas buscas.