Vacinação abrange os bairros de Vila Formosa e Aricanduva, onde há um surto da doença - Divulgação

Vacinação abrange os bairros de Vila Formosa e Aricanduva, onde há um surto da doençaDivulgação

Publicado 04/10/2022 15:34

Diante do atual surto de meningite meningocócica localizado nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, bairros da Zona Leste da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo intensifica a imunização em pessoas que moram e trabalham nas áreas afetadas Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal está sendo realizada no perímetro delimitado de três quilômetros dentro da região em que os cinco casos foram registrados.

Entre os dias 16 de julho e 15 de setembro deste ano, um bebê de 2 meses e adultos de 20, 21, 42 e 61 anos de idade foram diagnosticados com meningite meningocócica do mesmo tipo C. Entre os casos registrados, a mulher, de 42 anos, morreu em 2 de agosto.

Desde o dia 17 de setembro, já foram vacinadas 19.790 pessoas com as vacinas meningocócica C e ACWY na região dos distritos administrativos de Vila Formosa e Aricanduva. A imunização ocorre em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) locais: UBS Formosa II, UBS Vila Guarani, UBS Jardim Iva e UBS Comendador José Gonzalez.

Para receber a vacina, pessoas que residem, trabalham ou estudam nestas regiões, com idade entre 3 meses e 64 anos, devem apresentar comprovante de endereço, trabalho ou de estudo.

A secretaria afirma que a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) vem intensificando as orientações a serem seguidas pelas quatro UBSs indicadas para reforçar as instruções da ação de vacinação, a fim de informar corretamente os moradores que procuram os serviços.

Até o momento, foram notificados 56 casos de doença meningocócica em toda a capital em 2022. Durante o mesmo período de 2019 (janeiro a setembro - ano anterior à pandemia) foram registrados 158 casos da doença, ou seja, uma redução de 64,5%. Foram nove mortes, ao todo, neste ano até o momento, ante 28 registradas em 2019.