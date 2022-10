Johnny Depp negocia participação no VMA - Reprodução/Twitter

Publicado 04/10/2022 15:17

Rio - Uma brasileira aposentada, de 61 anos, foi vítima de um golpe e perdeu R$ 208,4 mil após acreditar que conversava com o ator norte-americano Johnny Depp nas redes sociais. A vítima chegou a vender um carro e uma casa para ajudar o farsante, que alegou precisar de dinheiro para o pagamento de condenações em processos nos quais estava envolvido. A mulher, que mora em Osasco, em São Paulo, também se submeteu a uma cirurgia plástica imaginando que iria morar com o astro de "Piratas do Caribe", em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações são do colunista Rogério Gentile, do "Uol".

De acordo com a publicação, as conversas entre a aposentada e o golpista, que se passava por Johnny, começaram em outubro de 2020, no Instagram. Segundo o relato que ela fez à Justiça, os dois falavam sobre "assuntos do cotidiano" na rede social. No entanto, com o passar do tempo, o golpista começou a contar "uma história triste de que precisava de dinheiro para o pagamento de condenações em processos nos quais ele estava envolvido". Na época, o ator e a ex-mulher, Amber Heard, enfrentavam uma batalha judicial. Ela o acusou de violência doméstica.

A advogada que representa a vítima informa no processo que "junto com a história triste de não ter dinheiro para pagar as referidas taxas, teve início um 'romance' onde começaram as promessas do golpista de levar a autora (do processo) para morar com ele", afirmou à Justiça. "A pandemia contribuiu para que ela acreditasse em toda mentira contada pelo golpista, haja vista o abalo emocional vivenciado. Ela só procurava uma saída ou mudança de vida", finalizou.

Ainda segundo a ação judicial, a aposentada disse também ter vendido um carro e uma casa para ajudar o falso Depp. Os depósitos foram feitos no Banco Brasil em uma conta que o golpista disse ser do "amigo brasileiro de seu advogado". Os depósitos foram feitos nos dias 30 de novembro de 2020 (R$ 15 mil), 1º de dezembro de 2020 (R$ 40,4 mi) e 7 de dezembro de 2020 (R$ 153 mil). A mulher ainda contou que fez uma cirurgia plástica ao acreditar que iria morar com o ator norte-americano em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A aposentada só descobriu que foi vítima de um golpe após seu filho estranhar as transferências bancárias com altos valores e questionar a mãe sobre a situação. Ela, então, entrou na Justiça contra o Banco do Brasil alegando que a instituição permitiu que um golpista abrisse uma conta fraudulenta, "por falta de manutenção e fiscalização". A paulista diz que 'houve nítida negligência do banco' já que possui responsabilidade pelo serviço prestado ao consumidor em fraudes cometidas por terceiros.

No processo, o defesa do Banco do Brasil deixa claro que a mulher "transferiu os valores por livre e espontânea vontade", não tendo interferido nas operações. A juíza Clarissa Alves rejeitou a acusação contra o banco, mas a aposentada ainda pode recorrer.