Homem queria o remédio sem receita e discussão acabou em pancadaria - Reprodução: redes sociais

Homem queria o remédio sem receita e discussão acabou em pancadariaReprodução: redes sociais

Publicado 04/10/2022 11:22 | Atualizado 04/10/2022 11:31

Luziânia (GO) - Um médico e um paciente trocaram agressões a cadeiradas após o homem tentar pedir uma medicação com a receita vencida e não aceitar passar por uma nova consulta. A confusão aconteceu na segunda-feira, 3, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Luziânia, cidade localizada no entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil investiga o caso.

Em um vídeo, feito do lado de fora da unidade de saúde, é possível ver quando o médico joga uma cadeira contra o paciente, que pega o móvel para revidar. Neste momento, o profissional de saúde pega outra cadeira e os dois agridem um ao outro ao mesmo tempo.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/0DMrCUTNZj — Jornal O Dia (@jornalodia) October 4, 2022 Médico e paciente se agridem com cadeiradas em UBS após desentendimento sobre medicação. #ODia

A confusão teria começado quando o paciente chegou à unidade pedindo um frasco de insulina, mas a receita dele era de um ano e quatro meses atrás. Por isso, uma funcionária falou que, para obter o remédio, ele teria que passar por uma nova consulta.

Após recusar o novo atendimento, o homem teria começado a agredir verbalmente a funcionária da UBS, de acordo com do médico. O profissional de saúde disse ainda que, após ouvir o que estava acontecendo, entrou na discussão para defender a trabalhadora. Logo em seguida, as agressões começaram.

O sofreu sofreu ferimentos e contou que teve uma lesão no tendão da mão, o que afetou o movimento de um dos dedos.



Após a confusão, a Polícia Militar (PM) foi acionada e, chegando ao local, o paciente já havia ido embora. Durante patrulhamento, a corporação o encontrou em um posto de combustíveis. O homem foi levado para a delegacia.

À polícia, o paciente confirmou a informação de que foi à unidade de saúde em busca de insulina. Apesar disso, ele disse que o médico foi quem o agrediu primeiro. Ninguém foi preso. O delegado George Nogueira, da Polícia Civil de Luziânia, disse que investiga o caso e que o "procedimento está em trâmite".

Em nota, a Prefeitura de Luziânia disse que está "analisando a situação e que busca informações para esclarecer o que aconteceu".