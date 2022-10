5G deveria ter sido liberado até o dia 31 de julho, mas houve adiamento - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/10/2022 15:01

Mais cinco capitais brasileiras - Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco - poderão ter o sinal do 5G ativado, o que está liberado para acontecer a partir de quinta-feira, 6. O aval foi dado nesta terça feira, 4, pelo grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a limpeza de faixas para o funcionamento da tecnologia. Com a liberação dos cinco municípios, se completa o ciclo de início da operação da nova tecnologia em todas as capitais do país.

Portanto, na quinta-feira, 6, Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco deverão se juntar à lista das 22 cidades que já contam com o 5G operante. O presidente do grupo e conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, destacou que, pelas regras estabelecidas pela agência, as operadoras têm obrigação de ligar o sinal até 28 de novembro nessas cidades, apesar de já poderem fazer a ativação no próximo dia 6.

Segundo a Anatel, em Belém, as três operadoras que ofertarão o 5G nessa fase (Vivo, Claro e Tim) precisarão ativar no mínimo 57 antenas. Em Macapá, o piso é de 18, em Manaus, 84, em Porto Velho, 21, e em Rio Branco, o patamar mínimo é de 15 antenas.

O edital do leilão que contratou o funcionamento da tecnologia previa que as capitais seriam os primeiros municípios a receber o sinal. Inicialmente, todas essas cidades teriam o 5G ativado até 31 de julho. A escassez de equipamentos que evitam interferências nas telecomunicações, no entanto, resultou num prazo adicional de 60 dias. Em agosto, o período foi mais uma vez estendido, com prazo final para ativação da tecnologia no fim de novembro.

Os últimos municípios a receberem o sinal 5G foram Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Maceió (AL), São Luís (MA) e Teresina (PI), em 19 de setembro.