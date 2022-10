Pará investiga se criança de três anos está com poliomelite - Divulgação/Foto ilustrativa

Publicado 06/10/2022 16:06 | Atualizado 06/10/2022 16:10

Belém - A Secretária de Estado da Saúde do Pará (Sespa) está investigando um caso suspeito de poliomielite em uma criança de três anos. Um documento de Comunicação de Risco elaborado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/SESPA), emitido na última terça-feira (4), apontou que o menino com paralisia testou positivo para poliovírus (SABIN LIKE 3), através da metodologia de isolamento viral em fezes. Entretanto, não está descartada outras hipóteses, como Síndrome de Guillain Barré, aponto o laudo. Por isso, o caso segue em investigação.

Segundo os órgãos de saúde, em 21 de agosto o menino aprensentou febre, dores musculares, mialgia e paralisia flácida aguda (PFA). Algumas semanas depois, ele perdeu a força nos membros inferiores, sem conseguir se manter em pé. Ele é morador de Santo Antônio do Tauá, no interior do estado.

Desde 2015, o número de crianças imunizadas está em queda no Brasil. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), pediatra Juarez Cunha, a falsa sensação de segurança da população, a desinformação e a falta de campanhas educativas estão contribuindo para que a cobertura vacinal esteja caindo.

"Neste momento, duas doenças nos preocupam muito: o sarampo, doença que tinha sido eliminada e voltou em 2018 por [causa das] baixas coberturas vacinais; e agora, há um risco muito grande para a pólio, porque a gente está vendo que países com estruturas de saúde muito melhores que a nossa, como os Estados Unidos e Israel, voltaram a conviver com a doença", afirmou Cunha.