Objetivo é interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos envolvendo pornografia infantil - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 07/10/2022 09:58

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 7, a operação policial VIGIAI. O objetivo é interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos envolvendo pornografia infantil por meio de redes sociais na Internet.

Oito policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em casas investigadas na cidade de Fortaleza. As buscas têm como objetivo interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito do crime investigado.

As investigações foram iniciadas a partir de notícia que apontava que vários perfis em uma rede social atuavam ilicitamente para obter imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil. Os trabalhos da PF identificaram os endereços do suspeito de gerir esses perfis na capital cearense.

Foram confirmados indícios da autorial criminal durante as buscas, mas não houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil. O suspeito está sendo ouvido na sede da Polícia Federal.

O investigado poderá responder pelo cometimento, em tese, dos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com análise do material apreendido.