Ministério Público de Goiás pediu à PM a identidade dos agentes envolvidos no episódio e mais informações sobre a abordagemReprodução

Publicado 06/10/2022 16:43

Goiás - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, mostra o momento em que um policial militar prende um jovem negro e diz: "vai gritar Lula lá na África, agora". Na filmagem, também é possível ver o agente agredindo as costas do rapaz antes de algema-lo. Ainda na gravação, uma voz por trás das câmeras afirma que "foi preso o moleque", e que a prisão teria sido motivada por questões políticas. O episódio aconteceu no domingo, 02, na cidade de Nova Gama, em Goiás.

Em nota, a PM disse ter determinado a abertura de um procedimento administrativo para apurar o caso. Até o final da investigação, o agente envolvido no episódio será mantido afastado. O Ministério Público de Goiás pediu à Polícia Militar a identidade dos agentes envolvidos no episódio e mais informações sobre a abordagem.

A data da gravação corresponde ao dia do primeiro turno das eleições presidenciais em 2022. O inspetor da Guarda Municipal, Josivaldo Sousa, relatou ter sido chamado por mesários para auxiliar um policial militar numa ocorrência de boca de urna ao lado do colégio eleitoral.

De acordo com Sousa, ele estava no local para reforçar a segurança do PM, que estava sozinho e tentava efetuar a prisão do jovem que aparece no vídeo. Ainda segundo o inspetor, não foi possível identificar, no momento, quem disse "Vai gritar Lula na África" por conta do barulho.

O jovem acabou sendo liberado pela ausência de provas, já que não levava consigo santinhos ou material de campanha de nenhum candidato. Solto, o homem foi levado até a sua casa pela Guarda Municipal, contou Josivaldo. Segundo o inspetor, o jovem detido é estrangeiro.

A presidente do Partido dos Trabalhadores de Goiás Kátia Maria se manifestou sobre o caso nas suas redes sociais.

"As imagens mostram cenas de racismo e violência política juntas. Ambas configuram crime e foram cometidas pelo Estado, o que é mais grave ainda. Não vamos permitir intimidação, perseguição política e policial aos apoiadores do Lula em Goiás (...) Exigimos do Governador Ronaldo Caiado a apuração imediata do caso, a punição dos culpados e a orientação da corporação para que novos casos como esses não se repitam em Goiás."

Ainda de acordo com a nota, o PT orientou sua assessoria jurídica a acionar a corregedoria da PM/GO e da Guarda Municipal de Novo Gama.