Turista, de 68 anos, de Minas Gerais foi surpreendido pela maré alta e forte correnteza e morreu afogado no Sul da BahiaArquivo Pessoal

Publicado 07/10/2022 11:51

Santa Cruz Cabrália - Um turista de Minas Gerais morreu afogado na Praia de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, Sul da Bahia. Identificado como Sergio Antônio Felix, o idoso, de 68 anos, foi surpreendido pela maré alta e forte correnteza, de acordo com o relato de testemunhas.

Uma criança percebeu a batalha do idoso para evitar o afogamento e pediu socorro a banhistas e comerciantes. Um barraqueiro tentou fazer o resgate, mas não conseguiu avançar no agitado mar. Minutos depois, com a ajuda de uma prancha, dois homens conseguiram retirar o a vítima do mar.

Enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a dupla tentou manobras de ressuscitação do idoso, mas ele já havia engolido muita água e não resistiu.