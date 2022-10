Polícia Rodoviária Federal lança aplicativo exclusivo para peregrinos - Agência Brasil

Publicado 10/10/2022 17:28 | Atualizado 10/10/2022 17:30

São Paulo - Os romeiros que estiverem em peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, poderão contar com um aplicativo exclusivo lançado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ferramenta atenderá os fiéis utilizando a Rodovia Presidente Dutra. Inicialmente o aplicativo servirá aos romeiros e depois será utilizado para diversas rotas de peregrinação em todo o Brasil.

O lançamento aconteceu às vésperas da Novena e Festa da Padroeira, que é realizada de 3 a 12 de outubro, levando em conta o fim das restrições de público nas celebrações, e a expectativa de que o número de romeiros caminhando na Rodovia Presidente Dutra em direção ao Santuário aumente 60% em relação ao ano passado.

Disponível para Android e IOS, o programa permite que o usuário tenha acesso a informações, como rota de interesse, pontos de apoio, restaurantes e rede hoteleira. Por meio do aplicativo, o viajante também poderá atualizar informações sobre as condições da rodovia, ocorrência de acidentes, condições climáticas, entre outras. Ao final do percurso, o usuário poderá gerar relatório de conclusão da viagem, emitido pelo Santuário Nacional e pela PRF, pelo aplicativo.