Por lei, Ordem do Mérito Aeronáutico se destina militares que tenham prestado 'notáveis serviços ao país' - Reprodução/Rede Social

Por lei, Ordem do Mérito Aeronáutico se destina militares que tenham prestado 'notáveis serviços ao país'Reprodução/Rede Social

Publicado 10/10/2022 12:49

Brasília - O Ministério da Defesa concedeu a Ordem do Mérito Aeronáutico para o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). O empresário receberá a honraria no grau de comendador. A inclusão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 10, juntamente com outros militares e civis.



O grau de comendador também será concedido ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Luiz Ceciliano (PT), que foi candidato ao Senado pelo partido. Apesar de filiado ao PT, Ceciliano se aproximou de diferentes políticos e tem bom relacionamento com o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Por lei, a Ordem do Mérito Aeronáutico se destina a premiar militares da aeronáutica que tenham prestado "notáveis serviços ao país ou se hajam distinguido no exercício de sua profissão", assim como civis que tenham "assinalados serviços prestados à Aeronáutica".



Receberão a honraria ainda funcionários do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro, além de juízes, diplomatas e funcionários públicos.