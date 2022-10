Acidente entre um SUV e um Parati deixou seis mortos em SP - Reprodução/EPTV

Acidente entre um SUV e um Parati deixou seis mortos em SPReprodução/EPTV

Publicado 10/10/2022 12:07

São Paulo- Um empresário foi preso após se envolver em um acidente que deixou seis pessoas mortas em São João da Boa Vista, em São Paulo, no domingo, 9. Todos as vítimas eram da mesma família.

De acordo com o delegado Guilherme Risso Teodoro, o homem foi indiciado por embriaguez ao volante, homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e porte ilegal de arma. Uma garrafa de vodca e uma pistola na maleta com munições foram encontradas no carro dele pela Polícia Rodoviária. As informações são do portal G1.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o delegado afirmou que "ele possui o CAC (colecionador de armas, atirador desportivo e caçador) para transporte, mas ele não estava indo ao clube de tiro, então estava em um transporte irregular de arma de fogo".

Pedro Dutra Neto, de 36 anos, dirigia seu carro, um SUV, no km 226 da Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), quando atingiu o veículo das vítimas, uma Parati. O automóvel foi arrastado por mais de 200 metros e pegou fogo. Cinco pessoas morreram carbonizadas. A sexta foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Em depoimento, Pedro relatou que voltava de um evento em São José do Rio Pardo. De acordo com a polícia, os agentes rodoviários que atenderam a ocorrência identificaram sinais de embriaguez. O teste do bafômetro foi recusado pelo empresário.

"A partir do momento que ele se recusa, e os policiais verificam o conjunto ali, está comprovado, há indícios da embriaguez, onde foi possível indiciar ele por seis vezes no homicídio culposo na direção de veiculo automotor com a qualificadora de embriaguez", apontou Guilherme Teodoro.

Alisson Garcia Gil, advogado do empresário, informou ao G1 que Pedro não bebeu e que ficou abalado com o acidente. Ele estaria saindo de um sítio da família na rodovia e teria entrado na pista de uma só vez. "Não deu tempo de desviar e acertou a traseira do veículo. Agora vamos aguardar a audiência de custódia", disse. Esta será realizada nesta segunda-feira, 10.

No mesmo dia, as vítimas identificadas como Ana Paula Lemes, de 2 anos; Rafael Aparecido Ribeiro, de 12 anos; Bruna Aparecida Veiga, de 32 anos; Fábio Lemes Romualdo, de 40 anos; Irene Leme, de 60 anos, e

Jorge Batista Bovolenta, de 68 anos, serão veladas.

Esta não é a primeira vez que o empresário se envolve em acidentes. O delegado informou que, em 2010, ele caiu em uma ribanceira após perder o controle de um carro. Outras duas pessoas estavam no veículo. Uma morreu.



Em 2015, Neto também se envolveu em um acidente com vítima em São José do Rio Pardo. Em 2019, mais um no mesmo local do deste ano, em São João da Boa Vista.