Acidente em parque de diversões no interior do CearáReprodução

Publicado 10/10/2022 17:58

Um brinquedo apelidado de "barca" operava com diversas pessoas quando partiu ao meio e deixou duas pessoas feridas em um parque de diversões no Canindé, interior de Ceará, na noite deste domingo (9).

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o desespero e a correria das pessoas que estavam dentro do brinquedo. Funcionários e visitantes do parque se mobilizaram para tentar retirar todas as vítimas com cuidado antes da chegada do socorro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada ao local para socorrer as vitimas. Em seguida, os agentes realizaram uma vistoria e interditaram o parque devido a falta do alvará da corporação. Os bombeiros informaram que o responsável pelo lugar entrou com a documentação, no entanto, o processo não estava concluído e o documento não tinha sido expedido.

A Polícia Militar também esteve no local e um homem e uma mulher foram encaminhados ao Hospital São Francisco.