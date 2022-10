João Carlos dos Santos relatou que foi até o Hospital Ônix Batel para colocar o coletor, mas médico disse que faria um 'procedimento de guerra' - Reprodução/Rádio CBN

Publicado 11/10/2022 11:14 | Atualizado 11/10/2022 11:29

Curitiba - Um homem de 35 anos, que precisava colocar uma bolsa de colostomia, teve uma luva cirúrgica colocada no corpo por um médico, em um hospital particular de Curitiba, Paraná. O paciente, João Carlos dos Santos, se recuperava de uma cirurgia no rim. As informações são da rádio CBN.

De acordo com o paciente, no momento, ele não viu problemas na troca. Somente ao chegar em casa que se deu conta do ocorrido. João relatou que foi até o Hospital Ônix Batel para colocar o coletor, mas o médico disse que o equipamento estava em falta e que faria um "procedimento de guerra", substituindo pela luva cirúrgica.

A vítima saiu do hospital com a luva colada por esparadrapos na pele. Em nota, a NotreDame Intermédica, responsável pela unidade, informou que "lamenta profundamente o ocorrido, que possa ter gerado algum desconforto ao paciente". "Por isso, assim que teve conhecimento dos fatos, desligou o médico e acolheu o paciente", acrescentou a empresa.

Ainda segundo a NotreDame, João está bem e continua em tratamento. Questionada sobre a substituição da bolsa de colostomia e a respeito da falta do material no hospital, a empresa não retornou o contato. Também foi perguntado se a troca poderia ser danosa à saúde do paciente, mas não houve retorno.