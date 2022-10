PF prende dois suspeitos de suposto desvio do orçamento secreto no Maranhão - Reprodução / Polícia Federal

Publicado 14/10/2022 11:18





A Polícia Federal prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento em um suposto esquema de desvio de verbas do orçamento secreto, na manhã desta sexta-feira (14), no Maranhão. A PF também cumpre mandados no Piauí.

A operação, chamada de Quebra Ossos, foi iniciada no Maranhão e investiga denúncias de fraudes para aumentar repasses do Fundo Municipal de Saúde a municípios de forma irregular. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos nos municípios maranhenses de Caxias, Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco e Timon, além de Parnaíba e Teresina, no Piauí.

*Em atualização