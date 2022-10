Provas serão aplicados presencialmente e on-line - Reprodução/ Agência Brasil

Publicado 14/10/2022 12:22 | Atualizado 14/10/2022 12:22

Falta menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. Nesta edição, nos dias 13 e 20 de novembro, 3.396.632 estudantes realizarão a prova que decidirá seus futuros nos vestibulares por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



No primeiro dia, os candidatos testarão seus conhecimentos nas provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) — além da redação. No segundo, os participantes farão as avaliações de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões). O formato de correção será o mesmo nas provas física e digital.



Dúvidas mais frequentes sobre o exame:



Quando será a prova do Enem 2022?



As provas regulares serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro Dos 3.396.632 inscritos, 3.331.566 prestarão fisicamente, com prova em papel, enquanto 65.066 farão de forma online.



Como determinado pelo edital, o exame prevê utilização de máscaras de proteção contra a covid-19. No entanto, o uso está liberado em localidades onde não haja decreto obrigatório.



Os participantes que forem diagnosticados com uma das doenças previstas em lista do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não poderão comparecer: covid-19, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenzae, doença meningocócica e outras meningites, influenza humana A e B, poliomelite por poliovírus selvagem, rubéola, sarampo, tuberculose, varicela e varíola.



Nesses casos, o candidato deverá solicitar reaplicação na página do participante em até cinco dias úteis após o último dia de prova. O Inep julgará individualmente cada caso.



Ainda é possível se inscrever no Enem 2022?



Não. As inscrições encerraram às 23h59 do dia 21 de maio.



Quantas vezes por ano acontece o Enem?



Apenas uma vez por ano. Antes de 2017, o exame era aplicado em um único final de semana, mas atualmente é dividido em dois domingos consecutivos. A data da reaplicação do exame para candidatos impossibilitados pelas doenças listadas ainda será divulgada pelo Inep.



Quanto tempo dura a prova do Enem?



Em ambos os dias, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para terminar as provas. O tempo começa a contar a partir da autorização do chefe de sala. No primeiro dia, os estudantes responderão à prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.



Quando sai o resultado do Enem?



O gabarito das provas objetivas estará disponível no Portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação. A data em que o candidato terá acesso aos seus resultados individuais ainda será divulgada pela instituição.Os participantes também terão acesso à vista da redação, apenas para fins pedagógicos.



Quando sai o resultado do Sisu?



Como nos últimos anos, o Sisu utilizará a nota do Enem para seleção nas universidades que aderem ao programa — a Universidade de São Paulo (USP) é uma delas. O resultado da chamada regular sairá em 22 de fevereiro. O período de matrícula e também para entrar na lista de espera vai de 23 de fevereiro a 8 de março de 2023.



Para estar apto a participar do Sisu, o aluno deverá ter participado do Enem, de forma impressa ou digital, ter concluído o ensino médio, não ser bolsista, não ter zerado a redação e tirar uma nota mínima de 450 pontos no exame nacional.