Valores das premiações chegam a R$ 25 mil Reprodução

Publicado 17/10/2022 12:26

As inscrições para o 27º Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas terminam nesta segunda-feira, 17. O concurso é promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Interessados em participar podem ser feitas pela internet