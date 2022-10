Jovem conta como foi dopada e estuprada pelo empresário - Reprodução: TV Globo

Jovem conta como foi dopada e estuprada pelo empresárioReprodução: TV Globo

Publicado 17/10/2022 11:49





Stefanie contou que conheceu Brennand há um ano, em um restaurante, na capital paulista. A estudante tinha acabado de ganhar um concurso de miss e estava comemorando com as amigas. Dois dias depois, o empresário a abordou nas redes sociais e começou a conversar com a jovem. Thiago a chamou para jantar e após duas caipirinhas, Stefanie se sentiu um pouco tonta e acredita que neste momento que foi dopada.



"Fiquei completamente desorientada, com ânsia de vômito. Acredito que fui uma das vítimas do 'boa noite, Cinderela'. Eu não tinha controle das minhas pernas, não conseguia andar, e ele viu que eu não conseguia andar”, explica a estudante.

Depois, Stefanie conta que foi levada para um hotel, onde ele a estuprou e forçou relação anal sem preservativo: “Ele me levou embora para um lugar que até então eu não conhecia. Um hotel. E aí foi a pior noite da minha vida. Ele me estuprou. Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo”.

A estudante de medicina relata que pediu várias vezes para Thiago parar com a relação íntima, mas que o empresário apenas dizia eram namorados.



“A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo 'não' muitas vezes. Eu falava Não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faz isso comigo', e ele ficava “você é a minha namorada”. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento”, explicou.

Ela acrescentou que, no outro dia, ele começou a falar mal do seu corpo: “Eu acordei no dia seguinte, e ele começou a falar mal do meu corpo. Ele falou "eu achei que eu estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba", como se fosse algo degradante".

Em seguida, Thiago informou a Stefanie que precisava sair e que um funcionário a levaria em casa para que ela pegasse algumas roupas e acessórios. De acordo com a estudante, o empresário tinha a intenção de levá-la para a sua mansão na Fazenda Boa Vista, localizada no interior de São Paulo.

Stefanie conta que conseguiu escapar após contar uma mentira para o segurança de Brennand: "Eu falei pra ele que eu tinha um compromisso que iria voltar para São Paulo com o meu carro. Ele ficou desconfiado, mas foi embora".

Pouco tempo depois, a estudante descobriu que Thiago tinha filmado toda a relação sexual dos dois escondido: "Ele me mandou um vídeo íntimo. A vontade é de denunciar até você saber que ele tem um vídeo íntimo em que aparece o seu rosto. E então começaram os piores meses da minha vida. Eu dormia a noite pensando se ele estava fazendo isso com outra mulher, só que eu lembrava do vídeo, então o vídeo me calava".

"Eu passei um pouco mais de dois meses em tratamento psiquiátrico. Não conseguia segurar um garfo pra comer, de tão dopada que eu estava. Queria me matar! Eu tenho um laudo ginecológico da violência sofrida e eu foi tudo extremamente violento. (...) Eu tive coragem de denunciar quando vi a Helena (vítima de agressão na academia) na entrevista, eu passei muito mal", concluiu.

Thiago Brennand é solto após pagar fiança

O empresário Thiago Brennand foi solto após pagamento de fiança, de acordo com informações divulgadas pela sua defesa na sexta-feira, 14. Ele havia sido capturado por forças de segurança na quinta-feira, 13, em Abu Dhabi, com auxílio da Polícia Federal por ordem da Justiça brasileira. O valor da fiança e detalhes sobre a soltura não foram divulgados.



A ação foi confirmada por um dos defensores de Brennand que se disse impedido de dar mais detalhes, devido ao sigilo profissional. O pedido de liberdade provisória foi feito pela defesa do empresário.



Brennand deve aguardar em liberdade o processo de extradição. Ele se comprometeu a manter o mesmo endereço já declarado às autoridades daquele país e a comparecer às audiências judiciais quando for solicitado. Mesmo com sua soltura, o processo de extradição deve prosseguir.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um eventual processo de extradição em casos como o de Thiago Brennand tem início com um pedido do Poder Judiciário brasileiro, sendo processado em seguida pelo Ministério. O tempo de tramitação e julgamento do pedido de extradição pelas autoridades dos Emirados Árabes dependerá da legislação interna daquele país.



Novo processo



O juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara de Porto Feliz, decidiu na sexta-feira, 14, colocar o empresário Thiago Brennand, 42, no banco dos réus mais uma vez, agora por uma série de crimes praticados contra uma vítima forçada a fazer tatuagem com suas iniciais. O magistrado ainda impôs uma nova prisão preventiva ao empresário, "como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal" Segundo o juiz, restou demonstrada a ‘periculosidade e o risco à ordem social’.