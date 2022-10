A intensidade da chuva de granizo assustou moradores do Oeste catarinense - Piter Scheuer/Twitter

Publicado 20/10/2022 12:47

São Miguel do Oeste - Uma forte chuva de granizo deixou um rastro de destruição em municípios do Oeste de Santa Catarina na noite desta quarta-feira, 19. Uma série de publicação nas redes sociais, compartilhada entre moradores do município de São Miguel do Oeste, revelou o prejuízo causado pela chuva de "bolas de gelo" em telhados de casas quebrados, carros avariados e plantações destruídas.