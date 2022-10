Senador Magno Malta sofre ferimentos após acidente em hotel - Reprodução Redes Sociais

Senador Magno Malta sofre ferimentos após acidente em hotel Reprodução Redes Sociais

Publicado 25/10/2022 20:25

Salvador - O senador Magno Malta, eleito pelo PL-ES, publicou um vídeo nas redes sociais ontem em que hematomas na parte superior olho direito inchada.

Segundo o senador, ele sofreu um acidente no vidro do hotel em que estava hospedado no município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

"Estou com esse monte de curativo aqui, nariz inchado, olho inchado. Andando no Nordeste para mudar os indecisos em favor do Brasil, sofri um acidente hoje pela manhã com um blindex no hotel onde estava hospedado. Fui bem atendido no hospital da Unimed em Vitória da Conquista", explicou Malta.

O senador disse que os médicos da unidade de saúde não aconselharam a retomada da viagem em campanha pela reeleição de Bolsonaro, devido a pressão do avião. Mas ele não vai seguir as orientações e continuará trabalhando nos atos.

"Mesmo desaconselhado pelos médicos, por causa da pressão do avião, vou cumprir porque sei que tem pessoas precisando ouvir o que tenho para falar", disse o senador bolsonarista.