Aposta mínima custa R$ 4,50Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 03/11/2022 07:37

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira, 3, o prêmio de R$ 43 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2535.

O sorteio será realizado no terminal Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal