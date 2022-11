MP diz que gesto de bolsonaristas não foi apologia ao nazismo - Reprodução: Redes Sociais - 02/11/2022

Publicado 03/11/2022 17:07

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou, nesta quinta-feira (3), que investigações preliminares não identificaram apologia ao nazismo após manifestantes bolsonaristas realizarem um gesto semelhante a uma saudação, a "sieg heil", do regime de Adolfo Hitler.



As apurações iniciais foram realizadas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e, de acordo com o órgão, os manifestantes foram identificados, as imagens foram analisadas e testemunhas foram entrevistadas.

"Segundo o apurado, o gesto realizado pelos manifestantes foi executado após serem conclamados pelo locutor do evento, empresário local, a estenderem a mão sobre o ombro da pessoa a sua frente ou, se não houvesse, para que estendessem o braço, a fim de 'emanar energias positivas'", informou o MPSC em nota.

O comunicado diz, ainda, que o locutor que conduzia o evento não tem ligações aparentes com o regime nazista, e que bolsonaristas que estavam no ato foram flagrados realizando orações na frente do quartel.



"Ainda, da análise das imagens, também ficou demonstrado que há divulgação de notícia não verídica de presença de bandeira neonazista na manifestação de São Miguel do Oeste/SC, pois a imagem não é compatível com o município em que a manifestação é realizada", informa.

Repúdio das embaixadas de Alemanha e Israel



Na manhã desta quinta-feira, o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, repudiou o gesto associdado ao nazismo realizado por manifestantes bolsonaristas catarinenses.



“O uso de símbolos nazistas e fascistas por “manifestantes” claramente de extrema direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime!”, disse Heiko. “Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele”, continuou o representante alemão.



