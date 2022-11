Velório de Guilherme de Pádua é marcado por comoção e discurso de viúva - Reprodução/RedeSocial

Publicado 07/11/2022 18:19

O ex-ator e assassino da atriz Daniella Perez, Guilherme de Pádua, vítima de um infarto do domingo (6), foi velado nesta segunda-feira (7), na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. A cerimônia durou das 10h30 às 13h, e o sepultamento foi feito à tarde, no Cemitério Parque da Colina, também na capital mineira.



A cerimônia, que foi fechada e restrita para familiares e amigos próximos, contou com cerca de 300 pessoas. O culto foi ministrado pelo pastor Márcio Valadão, o primeiro a anunciar a morte de Pádua no domingo.



O encontro foi marcado por muita comoção e relatos de pessoas presentes. A viúva, Juliana Lacerda,discursou. Emocionada, ela contou que conheceu o marido em uma festa e que na época estava noiva de outra pessoa, quando previu que os dois se casariam.



Nos últimos anos, eles desenvolviam trabalhos de ressocialização em unidades carcerárias. Ele ia a presídios masculinos, enquanto Juliana, também pastora da Igreja Batista da Lagoinha, fazia trabalhos em cadeias para mulheres. O objetivo era converter pessoas ligadas ao crime.



"Não era um monstro"



Durante os discursos, ex-presidiários e pessoas em liberdade condicional que estavam presentes afirmaram a transformação de suas vidas após o trabalho realizado pelo pastor. Ainda foi dito mais de uma vez que Guilherme de Pádua “não era um monstro como a mídia fala”.



Pessoas próximas relataram que Guilherme estava muito abalado por conta da repercussão do documentário da HBO Max e que não estava aguentando a pressão. O crime que dominou os noticiários em 1992 deu origem à série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", lançada neste ano. Com isso, o caso voltou à tona.



O crime



Em 28 de dezembro de 1992, Guilherme assassinou Daniella Perez. De acordo com as investigações da época, o motivo seria a redução da participação dele na novela "De corpo e alma". Além disso, ele também teria uma frustração pelas investidas malsucedidas que dava em Daniella, no intuito de fazê-la convencer sua mãe, Glória Perez, a aumentar seu papel.



Após a gravação de uma cena, Guilherme e sua até então esposa, Paula Thomaz, que posteriormente trocou o nome para Paula Nogueira Peixoto, armaram uma emboscada para Daniella em um posto de combustíveis na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.



Eles a levaram para um matagal no mesmo bairro e a mataram com dezoito punhaladas, que perfuraram o pescoço, pulmão e coração da atriz. Julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, ambos cumpriram em regime fechado seis dos dezenove anos a que foram condenados.



Repercussão na internet



Após o anuncio feito em live por Márcio Valadão, a morte de Guilherme virou meme nas redes sociais. Diversas pessoas comemoraram a morte do ex-ator. Durante a manhã desta segunda-feira (7), o nome "Guilherme de Pádua" e a frase "caiu e morreu" ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter.



"Guilherme de Pádua morreu hoje. Ele viveu mais que Daniella Perez: 10.905 dias. 1558 semanas. 358 meses. 30 anos", escreveu um internauta.



"6 de novembro de 2022: Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morre. 6 de novembro de 1995, 27 anos atrás: estreava a primeira novela de Gloria Perez após o assassinato de Daniella Perez: Explode Coração. As coincidências da vida...", relembrou outro.



"Guilherme de Pádua assassinou a Daniella Perez com várias facadas no coração em 1992. Hoje ele acaba de morrer dentro de casa após um infarto fulminante; simplesmente caiu e morreu. Coincidências ou não, eu prefiro acreditar que a justiça é divina, ela tarda, mas não falha!", afirmou mais um.



Alguns chegaram a defender e pedir para respeitarem a dor da família, que hoje chora. Um internauta respondeu: "A família da Daniella chora durante 30 anos, e para os próximos também. Esse cara já viveu mais do que o dobro da menina que ele tirou a vida. Duvido você manter essa sua fala de "esclarecido" quando um familiar ou amigo for vítima."



Durante as eleições, Guilherme de Pádua se declarou apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e prometeu, em um vídeo, que caso o Lula fosse eleito, sairia do país.