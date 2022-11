Bloqueio nas rodovias - Reprodução/Agência Brasil

Bloqueio nas rodovias Reprodução/Agência Brasil

Publicado 07/11/2022 19:32 | Atualizado 07/11/2022 19:45

Em meio a bloqueio que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ainda mantêm no Pará, manifestantes foram flagrados nesta segunda-feira (7) jogando pedras contra um comboio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tenta liberar trecho da rodovia BR-163, em Novo Progresso, município do sudoeste do Estado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as viaturas da corporação com os vidros estilhaçados.

Segundo a PRF, uma criança que aparece nas imagens passou mal, foi socorrida pelos agentes e levada ao pronto atendimento. Ela passa bem e já recebeu alta médica. Na mesma ocorrência, um policial acabou sendo ferido pelos manifestantes.

Uma das gravações que circulam nas redes sociais foi feita por um dos próprios manifestantes. No vídeo, é possível ouvir ele gritando 'Fora' em meio ao som das sirenes da viatura da PRF. "Galera, olha isso. A população invadiu apedrejando a PRF", diz.

O vídeo mostra pessoas vestidas com a camiseta da seleção brasileira jogando cadeiras e pedaços de madeira contra o comboio. Um dos manifestantes é registrado segurando o que parece ser uma peça de fogos de artifício. Após as viaturas deixarem o local, os participantes do ato comemoram: "Arregaram".