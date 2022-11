Mel Lisboa posta homenagem após a morte do pai, o cantor gaúcho Bebeto Alves - Reprodução/Instagram

Mel Lisboa posta homenagem após a morte do pai, o cantor gaúcho Bebeto AlvesReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 18:01 | Atualizado 07/11/2022 18:14

Rio - Mel Lisboa usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte de seu pai, o cantor Bebeto Alves, aos 68 anos. Em postagem no Instagram, a atriz se despediu do artista gaúcho e celebrou o legado deixado pelo compositor, que estava internado no Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

fotogaleria

"Nas pegadas das suas botas, ele trouxe as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos seus versos, o sonho dos seus amigos. Meu pai, Bebeto Alves, grandessíssimo artista, partiu nesta madrugada. Como toda estrela, segue emanando sua luz mesmo após ter se apagado. Ficam sua vasta obra e a imensa saudade. Pegadas que jamais serão apagadas. Te amo para sempre, papis", escreveu ela, na legenda de uma foto em que aparece segurando a mão do pai.

Nos comentários da postagem, Mel recebeu mensagens de apoio e carinho de amigos famosos e seguidores: "Meus sentimentos, minha querida, que Deus ilumine a nova caminhada espiritual de seu pai e te dê força, coragem e console seu coração, receba meu amor", disse Beth Goulart. "Mel, todo meu amor a vocês", declarou Taís Araújo, com quem a atriz contracena na novela "Cara e Coragem", da TV Globo. "Mesmo distante, deixo todo carinho e emano amor pra vocês", afirmou Samara Felippo.

Bebeto Alves nasceu em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, cidade localizada na fronteira com a Argentina e Uruguai. Ao longo de sua carreira, o cantor ganhou destaque na música popular gaúcha por mesclar o rock e reggae com a milonga, ritmo típico da região onde nasceu. Além de lançar mais de 30 discos, o artista ainda teve suas composições gravadas por nomes como Ana Carolina e Belchior. Ele era casado com Simone Schlindwein e deixa três filhas: Kim Bins, Luna Lisboa Alves e a atriz Mel Lisboa.

Confira: