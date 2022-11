Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, que transformou o ator em pastor - Reprodução

Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, que transformou o ator em pastorReprodução

Publicado 07/11/2022 14:57 | Atualizado 07/11/2022 15:01

A morte de Guilherme de Pádua aos 53 anos foi comunicada por Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, que transformou o ator em pastor. Porém, um fato tem chamado a atenção nas redes sociais: o sorriso dele ao falar sobre a perda. “Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer". A publicação foi deletada após a repercussão.

Com um semblante feliz, o pastor diz:"Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer".

O vídeo intrigou a web, que repercutiu: "O vídeo do pastor Valadão contando que o Guilherme de Pádua morreu me pegou demais. Ele conta sorrindo, numa alegria única", escreveu uma internauta. "Tá mais feliz do que a Gloria Perez", opnou outra.

Ao longo do dia, a forma como líder religoso anunciou a morte do ator continua chamando a atenção dos internautas, que até dizem que as palavras dele podem "virar meme de programa policial". "A expressão "morreu agorinha" dita pelo pastor Marcos Valadão ao relatar a morte do Guilherme de Pádua com certeza vai virar meme de programa policial... O Brasil não é para principiantes".

Outro questiona os sentimentos de Márcio Valadão: "Eu tive que ver duas vezes pra tentar entender a forma do pastor Márcio Valadão comunicar a morte de Guilherme de Pádua! E não entendi bem. Fiquei: Ele não parece triste, não!"

"Guilherme de Pádua, o assassino de Daniela Perez morreu, e é assim que a morte dele foi anunciada pelo pastor Marcos Valadão. Bizarro para não dizer o mínimo. Acho que nem a Glória Perez contaria desse jeito", disse um internauta ao citar a escritoria e mãe da mulher assassinada por Pádua.

Pastor Marcos Valadão anuncia morte de Guilherme de Pádua sorrindo e viraliza nas redes sociais #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/UqYn0e5Zxs — Jornal O Dia (@jornalodia) November 7, 2022

Guilherme de Pádua, o ex-ator e pastor que matou Daniella Perez em 1992, morreuno domingo, 6, após sofrer uma parada cardíaca, de acordo com o pastor Valadão. Localizada em Belo Horizonte, cidade natal de Pádua, a congregação Lagoinha foi quem acolheu o ex-ator após sua saída da prisão e o ordenou pastor em 2017.

A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da Igreja Batista de Lagoinha, que divulgou uma nota lamentando o falecimento: "Com imenso pesar, a Igreja Batista da Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou na noite deste domingo, 6, após sofrer um infarto na residência em que morava, em Belo Horizonte."



"Com 53 anos completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação, em 2017, liderando o ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados", diz o comunicado.