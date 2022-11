Alexandre Frota se pronunciou sobre a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez - Reprodução/Instagram

Alexandre Frota se pronunciou sobre a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella PerezReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 16:57

Rio - Alexandra Frota usou as redes sociais para comentar a morte do ex-ator Guilherme de Pádua , vítima de um infarto na noite deste domingo. Em postagem no Twitter, o deputado federal disse não estar satisfeito com o falecimento do pastor, que foi condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, de quem Frota era amigo próximo.

fotogaleria

"Não irei comemorar a morte do assassino bolsonarista da Dani, o Guilherme de Pádua. Ele tinha que ficar vivo até os 100 anos pra se olhar todo dia no espelho e saber que ele é um assassino. Nada mais", declarou o político, nesta segunda-feira.

Alexandre Frota também nutria uma amizade com Raul Gazolla, viúvo da artista, que foi assassinada por Pádua e sua ex-mulher, Paula Thomaz, em dezembro de 1992. De acordo com as investigações da época, o motivo seria a redução da participação dele como o Bira da novela "De Corpo e Alma", escrita por Gloria Perez. No documentário "Pacto Brutal: O Assasinato de Daniella Perez", lançado recentemente no HBO Max, a autora revelou que o papel havia sido escrito inicialmente para Frota.

Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste domingo. O assassino de Daniella Perez, que estava atuando como pastor, teve um infarto. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o pastor Márcio Valadão.