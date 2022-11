Lula abre enquete no Twitter sobre a volta do horário de verão - Miguel Schincariol/AFP

Publicado 07/11/2022 20:52

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), questionou, nesta segunda-feira (7), se a população gostaria da volta do horário de verão, retirado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) no ano de 2019.

O petista publicou uma enquete no Twitter que pergunta a opinião dos internautas. "Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão?", questionou Lula. Com mais de 550 mil votos após mais de uma hora da postagem, 72% escolheram que o horário de verão deveria voltar.



A prática de adiantar os relógios uma hora durante os meses da primavera e do verão foi implementada permanentemente no ano de 2008, durante o segundo governo de Luiz Inácio. O objetivo do adiantamento é economizar o consumo de energia em 10 estados que registram maior luminosidade entre outubro e fevereiro.



Em abril de 2019, o atual presidente decretou o fim do horário de verão após uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia (MME) apontar que o consumidor de eletricidade teria uma economia de R$ 100 milhões se o adiantamento do relógio não acontecesse.

Na semana passada, o ator Bruno Gagliasso pediu que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) incluísse a volta do horário de verão no plano de transição de governo.

"Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito

@geraldoalckmin que inclua a volta do Horário de Verão no plano de transição. Horário de Verão é o Brasil feliz de novo!", escreveu Gagliasso no Twitter.



Em resposta na publicação do ator, o pessebista escreveu: "Anotado"

A primeira vez que o horário de verão foi instituído no Brasil foi no verão de 1931/1932, anos governados pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesta primeira versão, a prática durou quase seis meses, vigorando de 3 de outubro de 1931 a 31 de março de 1932.