Nesta terça-feira (8), o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que os manifestantes que fecharam rodovias são “patriotas que resistem com coragem face ao ódio”. Protestantes defendem um golpe depois que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL).



"Os patriotas resistem com coragem face ao ódio que faz com que a censura seja usada como arma covarde para buscar ameaçar o livre debate e os questionamentos democráticos", escreveu Mourão em seu perfil no Twitter. A publicação contava com milhares de curtidas e compartilhamentos.

"Vivemos hoje, no Brasil, tempos decisivos. Vemos aqueles que tencionam o poder invocando a ordem, mas quando estavam na oposição discursavam sobre a liberdade”, acrescentou.

Mourão garantiu que, ao tomar posse no Senado, irá propor uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para dar um ponto final nas decisões monocráticas de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).



No fim de outubro, Mourão fez duras críticas a atuação do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal do Superior Eleitoral (TSE) e disse que será papel do Senado "dar um freio" no magistrado. Para Mourão, as decisões de Moraes estão "ultrapassando os limites" e acusou o ministro de prevaricar. O vice de Jair Bolsonaro ainda alfinetou os outros ministros da Suprema Corte por não segurar as determinações do magistrado no plenário. Mourão sugeriu ao judiciário orientar Moraes a "abaixar a bolinha".

“Competira ao restante da Corte dá um freio nele, mas não estão fazendo isso. O Senado terá que fazer isso. A Corte poderia dizer ‘olha, Alexandre, abaixa tua bolinha aqui, está errado isso que está fazendo e não vamos aprovar as suas medidas”, disse Mourão, em entrevista ao Estadão.

“Na minha visão, o Alexandre de Moraes vem prevaricando e está ultrapassando o limite da autoridade dele. No momento em que ele conduz um inquérito onde ele é investigador, denunciador, é julgador e parte ofendida, isso está errado. O devido processo legal não está sendo respeitado aqui no nosso país”, completou.



Hamilton Mourão ainda acusou Alexandre de Moraes de ter cometido crime de responsabilidade e prometeu agilizar o processo de impeachment do ministro no Congresso Nacional.