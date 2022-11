Flávio e Eduardo Bolsonaro vão a embaixada pedir cidadania italiana - Pedro Ladeira/Folhaspress

Flávio e Eduardo Bolsonaro vão a embaixada pedir cidadania italianaPedro Ladeira/Folhaspress

Publicado 08/11/2022 17:32

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos do presidente Jair Bolsonaro, estiveram nesta terça-feira na embaixada da Itália, em Brasília. Eles querem para agilizar o processo de obtenção de cidadania do país europeu. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles.

A ida dos filhos do presidente à Embaixada da Itália se dá nove dias após Jair Bolsonaro (PL) não conseguir se reeleger. Eles foram à representação diplomática acompanhados de seguranças.

Segundo o portal Metrópoles, Flávio confirmou que deu início ao processo de cidadania em 2019 e negou que pensa em deixar o Brasil. Ele garantiu que não pretende deixar o país, pois ainda tem quatro anos de mandato e quer disputar a reeleição.

Ao contrário do que vinha acontecendo antes da derrota do pai, os dois apresentam uma postura discreta nas redes sociais, a fim de evitar comentários sobre o cenário político do país.