Arthur Lira se encontra com Bolsonaro antes de reunião com LulaDivulgação

Publicado 08/11/2022 19:45

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), esteve no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República, nesta terça-feira (8). O parlamentar reuniu-se com o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) por cerca de 30 minutos.



A reunião com o chefe do Executivo ocorreu horas antes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcar em Brasília. Nesta quarta-feira (9), Lira se encontrará com o presidente eleito. Além do deputado, o petista tem encontro marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber.

Durante a visita à capital do Brasil, Lula também irá pedir pessoalmente o apoio dos chefes do parlamento na aprovação de ajustes no Orçamento de 2023 que permitam a inclusão da continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil e o reajuste do salário mínimo.

Nesta terça-feira, Lira também se encontrará com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) na Câmara de Deputados para tratar da transição de governo. Ainda, o ex-governador de São Paulo terá reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.



Resultado das urnas



O apoiador de Bolsonaro parabenizou Lula após o resultado das eleições 2022 no dia 30 de outubro. "A Câmara dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, com o debate e com a transparência", disse Lira.



O chefe da Câmara também ressaltou a necessidade de "pacificar o país" e de diálogo entre os dois lados. "Não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para a frente", afirmou.

Veja o pronunciamento na íntegra:

"O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um País soberano, justo e com menos desigualdades.



As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz dos todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas.



É hora de desarmar os espíritos, estender a mão aos adversários, debater, construir pontos, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o País e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro.



Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos Poderes, e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente dos mais vulneráveis.



A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de Casa do Povo Brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o País.



Viva a democracia. Viva o Brasil!"