Idosa chegou ao Hospital São Paulo no dia 10 de outubro, e ficou internada até o dia 17, quando morreu - Divulgação/Unifesp/Alex Reipert

Idosa chegou ao Hospital São Paulo no dia 10 de outubro, e ficou internada até o dia 17, quando morreuDivulgação/Unifesp/Alex Reipert

Publicado 09/11/2022 11:24

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou, nesta terça-feira, 8, a primeira morte pela nova subvariante da Ômicron, a BQ.1. A vítima é uma mulher, de 72 anos, que estava acamada e tinha diversas comorbidades. O Estado já havia registrado dois casos contaminados pela BQ.1 , mas não tinha divulgado o óbito.

A idosa chegou ao Hospital São Paulo no dia 10 de outubro, e ficou internada até o dia 17, quando morreu. A identificação da contaminação pela nova subvariante foi constatada por meio de exames coletados na capital no início do mesmo mês.

O outro caso identificado é de um homem de 61 anos, que começou a ter sintomas no dia 7 de outubro. De acordo com a pasta, ele ficou em isolamento e evoluiu clinicamente bem.

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou os casos e disse que foi notificada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde estadual (Cievs).