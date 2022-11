Granizo destruiu carros que estavam estacionados nas ruas - Reprodução/Facebook/Luiz Roberto Ornelas/Edinho Advogado - 08.11.2022

Publicado 09/11/2022 15:01

Belo Horizonte - Uma chuva de granizo atingiu o interior de Minas Gerais e deixou um rastro de destruição pelo estado, afetando casas e carros de moradores que estavam estacionados nas ruas. Nas redes sociais, as pessoas compartilharam imagens de ruas completamente tomadas por granizo, residências destruídas e veículos com vidros quebrados. A tempestade foi registrada na tarde dessa terça-feira (8).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, ontem, um alerta de risco de granizo para 544 municípios de Minas Gerais, que valia até o fim do dia. Nesta quarta-feira (9), já não há mais avisos meteorológicos ativos.

O Climatempo, no entanto, ainda alerta para risco de granizo na grande Belo Horizonte, na Zona da Mata, no Sul, na região da Serra da Canastra e nas divisas com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Também há chance de a Serra Fluminense sofrer com o fenômeno.

Após a tempestade nessa terça, a prefeitura de Cabo Verde — que foi uma das cidades mais afetadas — decretou interdição de creches, escolas de ensino fundamental, postos de saúde e quadras poliesportivas administradas pelo município, que vão precisar passar por reparos após os estragos.

Chuva de granizo no interior de MG causou prejuízo a inúmeras famílias de Campos Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem "na casa dos 60 anos" morreu após um muro desmoronar devido às chuvas no bairro João Gonçalves da Neiva, em Ubá. Na capital, em Belo Horizonte, um adolescente morreu após ser atingido por uma árvore.

Em Uberaba, pacientes que estavam em uma unidade de pronto atendimento precisaram ser transferidos após o granizo destruir parte do local.

De acordo com os bombeiros, 12 pessoas estavam internadas e cerca de 20 esperavam atendimento na UPA Parque do Mirante. Elas tiveram que ser retiradas do local e encaminhadas a outras unidades de saúde.

O Corpo de Bombeiros registrou imagens do local mostrando a destruição. Nas fotos, é possível ver que partes do forro do teto caíram em um corredor e na área da recepção.

Nesse local, embora tenha sofrido vários danos na estrutura, ninguém ficou ferido com os desabamentos.