Polícia prende funcionária de presídio que furtou mais de R$ 300 mil de detentosReginaldo Pimenta/ Agência O Dia/ Foto Ilustrativa

Publicado 09/11/2022 15:59 | Atualizado 09/11/2022 16:04

Florianópolis - A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu uma funcionária temporária de uma unidade prisional de Chapecó, no Oeste do estado, suspeita de furtar R$ 308.675,46 em dinheiro vivo. De acordo com a polícia, os furtos aconteceram nos últimos três anos e a suspeita de 50 anos, que não teve o nome divulgado, confessou o crime. As informações foram reveladas pelo G1.

A quantia faz parte do pecúlio dos detentos, medida prevista em lei em que é "criada" uma espécie de poupança onde é depositado o dinheiro de presos em ressocialização e que pode ser resgatada assim que são colocados em liberdade.

"O dinheiro era proveniente do pagamento pelo trabalho das pessoas que estavam cumprindo pena e também da ajuda enviada por familiares a quem não estava trabalhando na prisão", declarou ao G1 o delegado à frente do caso, Adilson Bressan.

A falta do dinheiro foi percebida pela Polícia Penal, durante auditoria da direção do local, e reportada à Polícia Civil, que em seguida iniciou a apuração do caso.