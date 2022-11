Com 180 questões e redação, candidatos terão 5h30 para fazer a prova - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 13/11/2022 11:48 | Atualizado 13/11/2022 11:50

Mais de 243 mil candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Rio de Janeiro este ano. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro. A abertura dos portões é às 12h.



Serão 238.639 estudantes na prova impressa e 4.726 na digital, segundo dados do Ministério da Educação.



Neste domingo, 13, serão 45 questões de linguagens — 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol — 45 de ciências humanas e uma redação.



No segundo dia de prova (20) serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.



Horários:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30



O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.



O Enem digital não é feito de casa, mas no local indicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com os mesmos horários e regras da aplicação tradicional.