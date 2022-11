Ministério da Saúde divulgou dados deste domingo, 13 - Freepik/Creative Commons

Publicado 14/11/2022 12:59

Um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde com os dados de domingo (13) informa que o Brasil registrou pelo menos mais quatro mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O número é parcial, pois as secretarias de Saúde de 12 unidades da federação ainda não encaminharam a atualização de dados sobre a doença.

Restam pendentes os dados da Bahia, do Distrito Federal, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Roraima, São Paulo e do Tocantins. Com as atualizações dos demais estados, foram registrados 994 novos diagnósticos de covid-19.

Desde o início da pandemia, o Brasil já confirmou 34.912.931 casos de covid-19 no país, com 688.658 mortes. De outro lado, houve recuperação em 34.114.074 ocorrências. Há atualmente 110.226 pacientes contaminados em acompanhamento.

Considerando os dados disponíveis até o momento, o estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados com 6,16 milhões. Em seguida, aparecem Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,76 milhões). São Paulo registra também o maior número de mortes por covid-19 (175.825), seguido por Rio de Janeiro (75.908) e Minas Gerais (63.897).

O menor número de casos de covid-19 entre as unidades federativas é registrado no Acre (150 mil). O estado é também é que contabiliza o menor número de mortes (2.029).