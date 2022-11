DJ morre após cair de trio elétrico em Parada LGBTQIA+ - Reprodução Instagram

DJ morre após cair de trio elétrico em Parada LGBTQIA+Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2022 20:41 | Atualizado 15/11/2022 20:45

Curitiba - Uma DJ famosa no cenário musical LBTQIA+ morreu, nesta terça-feira (15), após cair de um trio elétrico na Parada da Diversidade, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Laurize Oliveira, de 42 anos.

A queda ocorreu quando o trio estava na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, na esquina com a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. De acordo com o Samu, que prestou atendimento, Laurize teria se desequilibrado e caiu de cima do trio e teve traumatismo craniano encefálico. Ela foi resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância.

A DJ era goiana e seu corpo vai ser levado para o estado onde nasceu, para ser velado antes do enterro.

A Parada LBTQIA+ de Curitiba está na 21ª edição e reuniu milhares de pessoas no Centro da cidade. Por causa da fatalidade, o desfile, que aconteceria até as 19h, foi encerrado mais cedo.