Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 15/11/2022 22:21 | Atualizado 15/11/2022 22:22

São paulo - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que fará uma pronunciamento nesta quarta-feira (16), durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-27), realizada em Sharm El-Sheik, no Egito. É o segundo dia de compromissos do petista no evento.

"Indo dormir. Aqui no Egito são 5 horas de diferença. Amanhã estarei na #COP27, no encontro Carta da Amazônia, 6h do Brasil. E farei um pronunciamento 12h15 do horário brasileiro, na área da ONU. O Brasil está de volta ao mundo para debater a questão climática", escreveu o presidente eleito.

A expectativa é que o encontro "Carta da Amazônia - uma agenda comum para a transição climática" seja feito junto com os governadores Waldez Góes (PDT-AP), Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

Lula foi convidado para ir à COP27 por Helder. Depois, também recebeu convite da organização do evento.

O presidente eleito está acompanhado da deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), nomes que estão na lista de apostas para assumir ministérios na gestão do petista.

Os senadores petista Jean Paul Prates (RN), Jaques Wagner (BA) e Fabiano Contarato (ES) também acompanham Lula.