Agente encontraram pacote com cédulas de R$ 100 e R$ 50 - Divulgação: PRF

Publicado 16/11/2022 16:59

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 150 mil em dinheiro na terça-feira, 15, durante abordagem a um garimpeiro em Itaituba, no sudoeste do Pará. Junto com o dinheiro, os agentes também encontraram uma grande quantidade de camisetas com as cores da bandeira do Brasil escrito 'Deus, Pátria e Família' — clichê usado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em manifestações públicas.

Os agentes suspeitaram que o garimpeiro, flagrado ao volante de uma Toyota Hilux Cd branca quando transitava na altura do Km 650 da BR 163, poderia estar patrocinando 'ações delituosas de bloqueio de rodovias' no Estado, como as que ocorreram após a derrota de Bolsonaro nas eleições.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 10h50. Os agentes narraram que faziam uma fiscalização em razão de obras no quilômetro 650 da BR 163, quando avistaram a Hilux branca ultrapassando pelo acostamento a fila de carros formadas pelo sistema 'Pare/Siga' da rodovia.

A equipe abordou o veículo, sendo que nele estavam, além do motorista, sua sogra e sua namorada. Aos policiais, o homem que conduzia o carro alegou que estava indo para um "garimpo de sua propriedade, onde passaria em torno de um a dois meses". De acordo com a PRF, a narrativa do condutor, junto da quantidade de bagagem transportadas no veículo, "fez com que a equipe procedesse com uma busca veicular minuciosa".

Durante a busca, os agentes encontraram, em uma das malas localizadas na caçamba da Hilux, um pacote com cédulas de R$ 100 e R$ 50. Além do dinheiro em espécie e das camisetas, os agentes que efetuaram a abordagem apreenderam seis cartões de crédito, a CNH, o RG, o título de eleitor do motorista e o documento do carro.

Indagado sobre a origem do dinheiro, o garimpeiro alegou que carregava R$ 150 mil decorrentes de venda de ouro, sustentando que o montante seria destinado ao pagamento de seus funcionários na extração do minério. A PRF questionou o homem sobre a documentação que atestaria a licitude da venda citada, mas ele disse não ter os respectivos papéis.



Os agentes também questionaram qual o valor que o garimpeiro pagaria a seus funcionários. Ele "titubeou", segundo os policiais, e alegou que "além de seus empregados teria outras contas para pagar, não sabendo precisar quais seriam".

Segundo a PRF, a região onde foi feita a abordagem é conhecida por abrigar um grande número de garimpos irregulares. Os agentes conduziram o motorista e a quantia apreendida para o posto da Polícia Federal em Itaituba, "para que fossem adotadas as medidas cabíveis".

As camisetas com as cores da bandeira estavam dentro de uma sacola também encontrada na caçamba da caminhonete. Segundo a PRF, as vestimentas tinham a bandeira do Brasil estampada, com a escrita do lema "Deus, Pátria, Família", e o logotipo de uma empresa de compra de ouro chamada "Rota do Ouro".

Camisetas nas cores verde e amarela com a inscrição 'Deus, Pátria e Família' Divulgação: PRF

O Estadão teve acesso ao registro de ocorrência lavrado pelos agentes da PRF, que indica que o caso foi enquadrado como "usurpação de bem ou matéria-prima da união, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores".