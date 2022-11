Aposta mínima custa R$ 4,50 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aposta mínima custa R$ 4,50Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/11/2022 08:53

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.539 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (16) no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. O prêmio de R$ 10 milhões acumulou. Para o próximo concurso, de número 2.540, que será realizado no sábado (19), a Mega-Sena terá um prêmio estimado em R$ 38 milhões.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 01 - 23 - 32 - 33 - 36 - 59.

A quina registrou 32 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar um prêmio R$ 75.686,31. A quadra teve 3.223 apostas vencedoras e cada apostador receberá R$ 1.073,51.