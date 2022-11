'Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento formulado pelo deputado', diz parte da decisão do ministro do STF - Reprodução/Agência Brasil

'Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento formulado pelo deputado', diz parte da decisão do ministro do STFReprodução/Agência Brasil

Publicado 17/11/2022 09:43 | Atualizado 17/11/2022 09:46

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou nesta quarta-feira, 16, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronuncie, em até cinco dias, sobre o afastamento do general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa.

O deputado federal Marcelo Calero (PSD-RJ) protocolou o pedido na ação das milícias digitais. O parlamentar aponta no documento, entregue ao STF, que o chefe da pasta realizou manifestações que colocam em dúvida a lisura das urnas e do processo eleitoral. Veja o vídeo em que Calero afirma que pediu o impeachment de Nogueira:

⚠️ESTOU SOLICITANDO O AFASTAMENTO DO MINISTRO DA DEFESA DO BOLSONARO ⚠️ pic.twitter.com/bGDpWdJe31 — Marcelo Calero (@caleromarcelo) November 10, 2022

Na decisão desta quarta-feira, Moraes afirma: "Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento formulado pelo Deputado Federal Marcelo Calero, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se".Um grupo de advogados também acionou o STF com a mesma solicitação contra Nogueira, acusando-o de um suposto crime de responsabilidade. No texto consta uma nota onde as Forças Armadas dizem que o relatório na qual confirmam os dados das eleições, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "não exclui a possibilidade da existência de fraude" no pleito.A solicitação demanda que a PGR realize uma busca e apreensão no gabinete, além da residência oficial do ministro, e o imediato afastamento do general.