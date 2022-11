Lizette Negreiros morre aos 81 anos - Divulgação

Lizette Negreiros morre aos 81 anosDivulgação

Publicado 17/11/2022 10:31 | Atualizado 17/11/2022 10:45

Rio - A atriz Lizette Negreiros, de 81 anos, que trabalhou em filmes como "A Hora da Estrela", morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada no Instagram pelo Centro Cultural São Paulo (CCSP), onde ela trabalhava como curadora de Teatro Infantil e Jovem. O velório de Lizette é aberto ao público e acontece nesta quinta-feira, no Centro Cultural São Paulo, na Sala Jardel Filho, das 10h às 14h. O sepultamento será realizado em Santos, sua cidade natal. A causa da morte não foi informada.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida atriz e curadora de Teatro Infantil e Jovem, Lizette Negreiros. O Centro Cultural São Paulo agradece por sua dedicação incondicional ao longo dos últimos 30 anos, ajudando na construção do Teatro, da arte negra e da cultura brasileira.", diz a postagem.

Trajetória

Com uma carreira premiada em teatro, televisão e cinema, participou de filmes como “Eles Não Usam Black-Tie” (1981), “O Baiano Fantasma” (1984), “A hora da Estrela” (1985), de Suzana Amaral, “André Louco'' (1990). Lizette atuou na TV Tupi, Rede Record e Bandeirantes, onde participou de teleteatros, minisséries e novelas inesquecíveis, como “Alma de Pedra” (1998), “Moinhos de Vento” (1983), “Os Imigrantes” (1981), “Papai Coração” (1976), “Canção para Isabel” (1979).



Em 1979, encantou o Brasil na novela “Como salvar meu casamento”, trabalho que teve tanto impacto que pode ser visto no filme “A Negação do Brasil” (2001), de Joel Zito Araújo.



Lizette foi referência no teatro negro brasileiro atuando em espetáculos de excelência como “Morte e vida Severina” e “Bodas de sangue”, espetáculo com o qual fez temporada na Holanda, Itália e Bélgica. Esteve também em “Antes de ir ao Baile”, peça com a qual recebeu o Prêmio Molière ao lado de Célia Helena.



Foi o encontro com o Teatro Infantil e Jovem que a trouxe para o CCSP, local no qual se estabeleceu como curadora. Sempre atenta para as novidades e com um olhar cuidadoso e curioso para o público, Lizette trouxe espetáculos cheios de novidades que contemplassem a linguagem teatral voltada para formação e letramento dos pequenos. Sua curadoria recebeu os prêmios Unicef e Governador do Estado para a Cultura 2018.