Assaltante abocanha dedo da vítima para roubar aliançaReprodução

Publicado 17/11/2022 16:48

São Paulo - Um homem teve a aliança roubada abocanhadas em um assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (17). O crime, que aconteceu ao lado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), foi flagrado por câmeras de segurança. As informações foram reveladas pelo G1.

Nas imagens é possível ver que o idoso caminhava na calçada quando foi surpreendido pelos assaltantes, que realizaram o roubo em menos de 10 segundos. O criminoso tenta pegar o anel com as mãos, mas como não consegue, morde o dedo do homem para levar o objeto.

De acordo com uma testemunha, que conversou com o idoso logo após o crime, ele ficou em estado de choque.