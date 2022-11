Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas com fortes dores abdominais - EVARISTO SA / AFP

Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas com fortes dores abdominaisEVARISTO SA / AFP

Publicado 18/11/2022 09:30 | Atualizado 18/11/2022 11:05

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite desta quinta-feira, 17, em Brasília (DF). Segundo confirmaram ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), fontes do Gabinete de Segurança Institucional afirmam que chefe do Executivo sentiu fortes dores na região abdominal e realiza exames.

Bolsonaro foi atingido por uma facada no dia 6 de setembro de 2018 em ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Desde então, já passou por quatro cirurgias.



O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019. De acordo com informações até o momento, o presidente não pretende se submeter a um novo procedimento cirúrgico, mas o quadro ainda está em avaliação.

Desde o resultado no segundo turno das eleições de 2022, em 30 de outubro, Bolsonaro tem se mantido recluso na Alvorada e foi poucas vezes ao Planalto, além de deixar de fazer suas tradicionais lives nas quintas-feiras em que conversava com apoiadores.

Além disso, o presidente levou cerca de 48h para se pronunciar após a derrota, quando o fez somente no dia 1 de novembro. Em sua fala a jornalistas no Palácio da Alvorada, que durou dois minutos, Bolsonaro agradeceu "aos 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro".



Entretanto, durante discurso, o presidente não repudiou as manifestações antidemocráticas realizadas em rodovias de todo o país por seus apoiadores, naquela semana.

"Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral", disse.

O apelo do atual mandatário, para o fim das manifestações, ocorreu somente um dias após seu pronunciamento, em vídeo gravado e publicados nas redes sociais.



O presidente, ainda, não participou da conferência climática COP27 no Egito e também esteve ausente na cúpula do G20 na Indonésia.



Pessoas próximas afirmam que o presidente se machucou e desenvolveu uma infecção na perna por uma bactéria chamada erisipela, que pode ser tratada com o uso de antibióticos e repouso.