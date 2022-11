Hostilizado por bolsonarista, senador Randolfe repete 'perdeu, mané' de Barroso - Reprodução

Hostilizado por bolsonarista, senador Randolfe repete 'perdeu, mané' de BarrosoReprodução

Publicado 18/11/2022 17:38 | Atualizado 18/11/2022 17:41

Cairo - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi abordado nesta sexta-feira (18), por uma bolsonarista no aeroporto do Cairo, no Egito, onde acontece a COP-27, cúpula do clima da Organização das Nações Unidas (ONU).



Randolfe estava na fila de embarque quando foi filmado e hostilizado pela mulher. "Para quê o clima se o País está destruído? 14 anos do PT. E o bandido que ficou lá preso?", disse a brasileira enquanto filmava a cena. Ela também interrompeu o senador e afirmou que ele "não tem que contar porra nenhuma".



O senador também começou a gravar com o celular e repetiu a frase "perdeu, mané", usada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para responder a um bolsonarista que o seguiu em Nova York. Assista: