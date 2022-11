Demétrius Oliveira Macedo agrediu a chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros durante expediente na Prefeitura de Registro - Reprodução

Demétrius Oliveira Macedo agrediu a chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros durante expediente na Prefeitura de Registro Reprodução

Publicado 18/11/2022 15:25 | Atualizado 18/11/2022 15:26

São Paulo - O procurador Demétrius Oliveira Macedo, detido na Penitenciária de Tremembé (SP), tem causado problemas na prisão. Desta vez, o rapaz quebrou o vidro da porta da cela de isolamento, popularmente chamda de 'solitária'. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) abriu a instauração de procedimento disciplinar e isolamento preventivo.

Demétrius passou a se comportar de forma inusitada. No dia 10 de novembro, o procurador havia se recusado a ficar na cela com outros prisioneiros e pediu para ir ao 'castigo' [lugar isolado] na Penitenciária de Tremembé. Após se recusar a retornar à cela, foi punido e isolado temporariamente.

A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP pede que Demétrius seja transferido para uma sala na brigada da Polícia Militar, denominada juridicamente por 'sala de estado maior' - sem grades e portas trancadas por fora.

Entenda o caso

A procuradora-geral do município de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, foi vítima de agressão pelo colega de trabalho identificado por Demétrius Oliveria Macedo. O caso aconteceu em junho deste ano em Registro, no interior de São Paulo, dentro da prefeitura da cidade.

Segundo o depoimento da procuradora à polícia, Demetrius Macedo apresentava comportamento suspeito, sendo grosseiro com outra funcionária. Receosa de trabalhar no mesmo ambiente, Gabriela enviou um memorando à Secretaria Administrativa, com uma proposta de procedimento administrativo. Em seguida, foi publicado no Diário Oficial da cidade a abertura de uma investigação para apurar os fatos, o que segundo ela teria motivado as agressões.

Vídeo contém cenas de violência: