Zema afirma que bolsonaro perdeu a eleição para si mesmo - Alan Santos/PR

Publicado 18/11/2022 12:16

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição "para si mesmo" por não ter se comunicado adequadamente com a população durante seu mandato, desde que tomou posse em 2019.



Zema fez elogios ao chefe do Executivo — a quem demonstrou apoio no segundo turno das eleições 2022, contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) —, mas disse que os discursos de Bolsonaro deixavam as pessoas "angustiadas", principalmente durante a pandemia de Covid-19 .

"Mais do que ter perdido para o próprio candidato Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido à forma de condução da comunicação", afirmou Zema nessa quinta-feira (17), em entrevista à rádio Super FM .

"O próprio presidente, que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos ele acabou não sendo feliz. [...] Durante a pandemia, a comunicação do governo federal deixou muito a desejar. Quando você está lidando com algo que você não conhece, é bom você não menosprezar. Você está menosprezando algo que alguém está aflito em relação àquilo, então acaba tendo um reflexo negativo", acrescentou.



O mineiro declarou apoio ao atual presidente , derrotado nas urnas, no segundo turno , logo após receber a notícia de que foi reeleito no estado . Na ocasião, ele disse que estaria ao lado de Bolsonaro "evitando que o desastre do passado se repita".



Ao ser reeleito no dia 2 de outubro, Zema já havia comentado o posicionamento: "Eu já adiantei que apoiar o PT é impossível. Minas Gerais teve problemas seríssimos. Uberlândia teve, Pouso Alegre teve e várias outras cidades que foram arrasadas por gestões desse partido", afirmou.

Dois dias depois da eleição de Zema, ele se encontrou com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para discutir o apoio ao chefe do Executivo no segundo turno . Zema chegou, inclusive, a convidar os prefeitos dos 853 municípios de Minas Gerais para ajudar na campanha eleitoral .

De acordo com os resultados do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), em Minas Gerais , a eleição foi acirrada. No entanto, mesmo após o apoio e mobilização de Zema, Lula teve mais votos no estado no dia 2, ficando com 6.190.960 (50,20%). Bolsonaro somou 6.141.310 (49,80%).



No Brasil, o petista obteve 50,90% (60.345.999) dos votos, enquanto o atual mandatário, teve 49,10% (58.206.354) .